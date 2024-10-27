الجزائر تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الهجمات الإسرائيلية على إيران

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الجزائر تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي غدا بشأن الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأحد، إن مجلس الأمن الدولي يجتمع غدا لبحث الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وطالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء السبت، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للنظر في هذا الانتهاك الخطير ومحاسبة "النظام المجرم".

وأكد عراقجي أن إيران تحتفظ بحقها في رد مناسب على عدوان لا يمكن فصله عن إبادة في غزة وسفك دماء في لبنان، مضيفا "4 من أبطال جيشنا ضحوا بأرواحهم للتصدي لهذا العدوان الطائش والجبان".

وشدد عراقجي على ضرورة أن يتحد العالم في مواجهة هذا التهديد المشترك للسلام والأمن الدوليين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات انتقامية، في وقت باكر من يوم السبت، على العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها، بمشاركة 100 مقاتلة ومسيّرة.