الناتو: وفد من كوريا الجنوبية سيقدم إفادة حول إرسال جنود كوريين شماليين لروسيا

وكالات

قال حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأحد، إن وفدا من كوريا الجنوبية سيقدم غدا إفادة حول إرسال بيونج يانج جنودا لروسيا.

ونشرت أوكرانيا فيديو يُزعم أنه يُظهر العشرات من المجندين الكوريين الشماليين وهم يصطفون لاستلام الزي العسكري والمعدات الروسية، في محاولة لإخافة وترهيب القوات الأوكرانية بما يفتح فصلا جديدا في الحرب المستمرة منذ عامين ونصف، مع إدخال دولة أخرى إلى ساحة المعركة، حسبما أفاد مسؤولون أوكرانيون.

وفي الفيديو، الذي تم التحقق منه من قبل مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات في أوكرانيا، والذي يعمل تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام، يقف الجنود المفترض أنهم كوريون شماليون في صف لاستلام الحقائب والملابس وغيرها من المعدات من الجنود الروس.

ولم تتمكن وكالة أنباء "أسوشيتد برس" من التحقق من صحة الفيديو بشكل مستقل.

وقال إيهور سولوفاي، رئيس المركز: "تلقينا هذا الفيديو من مصادرنا الخاصة، ولا يمكننا توفير تأكيد إضافي من المصادر التي زودتنا به بسبب مخاوف أمنية".

وأضاف: "يُظهر الفيديو بوضوح مواطنين كوريين شماليين وهم يحصلون على الزي العسكري الروسي تحت إشراف الجيش الروسي، بالنسبة لأوكرانيا، هذا الفيديو مهم لأنه أول دليل مرئي يُظهر مشاركة كوريا الشمالية في الحرب إلى جانب روسيا، والآن ليس فقط بالأسلحة والقذائف ولكن أيضا بالأفراد".

ويقول المركز إن اللقطات تم تصويرها بواسطة جندي روسي في الأيام الأخيرة، والموقع غير معروف.

يأتي هذا بعد أن صرّح رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، في تقارير إعلامية محلية بأن حوالي 11 ألفا من المشاة الكوريين الشماليين يتدربون حاليا في شرق روسيا.