فوكس نيوز: اجتماع قطر يبحث خططًا لوقف إطلاق النار بغزة يستمر أقل من شهر

وكالات

قالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الأحد، إن هدف اجتماع قطر الرئيسي بحث خطط لوقف إطلاق نار قصير الأمد في غزة يستمر أقل من شهر.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن رئيس الشاباك لم ينضم إلى الوفد الإسرائيلي الذي يجري محادثات في الدوحة بشأن صفقة التبادل.

وقالت القناة 12 العبرية، أمس السبت، إن رئيس الموساد دافيد بارنيا يتوجه صباح الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث منحى تجديد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.

وقدمت إسرائيل مقترحاً جديداً لهدنة في قطاع غزة إلى الوسطاء من مصر وقطر وأمريكا، قبل بدء جولة جديدة من المفاوضات التي ستعقد في الدوحة، الأحد، بحسب مصادر قريبة من المباحثات.

وبحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن هذه الخطة التي لم تتم مناقشتها بعد، وتقديمها إلى حركة حماس، تتضمن 3 مراحل، ووقفاً دائماً محتملاً للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حسبما أعلنت وسائل إعلام عبرية.

وتنص المرحلة الأولى على وقف مؤقت لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح، فضلاً عن إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء لدى حماس، مقابل إطلاق سراح مجموعة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

أما المرحلة الثانية فتتمثل في انسحاب قوات الاحتلال من "محور نتساريم"، الممر الذي يقسم القطاع من الشمال إلى الجنوب، وتبادل "معظم" جثث الأسرى المتوفين بجثث مقاتلي حماس، بحسب المصادر.

وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إسرائيل من السلطة الوطنية الفلسطينية إدارة معبر رفح، بإشراف "قوات عربية ودولية".

وفي المرحلة الأخيرة، تلتزم إسرائيل بسحب قواتها من ممر فيلادلفيا ومن شمال القطاع، طالما أن تحالفاً من الدول العربية والسلطة الفلسطينية يشرف على تلك المنطقة من القطاع الفلسطيني.

وفي تلك المرحلة النهائية، ستسلم إسرائيل أيضاً جثة زعيم حماس يحيى السنوار، الذي استشهد مؤخراً في جنوب القطاع.

وقالت المصادر إن مصر وقطر تبذلان "جهوداً مكثفة" لوقف الحرب في غزة، حتى تقبل الحركة الاقتراح، رغم أن هناك شكوكاً حول الإرادة الحقيقية لإسرائيل لوقف الحرب في غزة.