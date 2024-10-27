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تبّون: ننسق مع الأشقاء في مصر بشأن إدخال المساعدات لغزة

07:27 م الأحد 27 أكتوبر 2024

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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وكالات

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إن حكومته تنسق مع الأشقاء في مصر بشأن إدخال المساعدات لغزة، مؤكدا أن بلاده تعمل كل ما في وسعها بمجلس الأمن لوقف الإبادة في القطاع.

وأشار تبون، إلى أن قلوب الجزائرين مع أهل غزة ويتألمون جراء الإبادة والتجويع الذي يعيشونه، مؤكدا أن مواقفه ثابتة بشأن ليبيا ويدعم الحل الليبي-الليبي عبر انتخابات شرعية.

ودعا الرئيس الجزائري، الأشقاء في السودان إلى الحوار، مؤكدا أنه لا يدعم أي طرف على حساب الآخر.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إدخال المساعدات لغزة غزة ليبيا
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