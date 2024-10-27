أمريكا و7 دول غربية يحذّرون نتنياهو من السماح لسموتريتش بتدمير الاقتصاد الفلسطيني

وكالات

قال موقع "أكسيوس"، اليوم الأحد، إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين و7 وزراء غربيين حذروا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش سيسبب انهيار الاقتصاد الفلسطيني، مشددين على ضرورة عدم السماح بذلك.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه يتعين على سموتريتش الموافقة على تحويل أموال السلطة الفلسطينية والتي قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني، بموعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري.

وأكد "أكسيوس"، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتخوفون من أن يرفض وزير المالية الإسرائيلي التوقيع على الخطة، لافتا إلى أن انهيار النظام المصرفي قد يؤدي إلى سقوط السلطة الفلسطينية وانفلات أمني بالضفة الغربية.