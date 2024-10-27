جنوب أفريقيا تقدم غدا أدلة جديدة بقضية الإبادة ضد إسرائيل

جنوب أفريقيا تقدم غدا أدلة جديدة بقضية الإبادة ضد

وكالات

نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر دبلوماسية، أن جنوب إفريقيا تستعد غدا الاثنين لتقديم حقائق وأدلة وحجج إضافية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن تنفيذ هجوم جديد على إحدى المدارس في غزة بحجة وجود عناصر من حماس داخل المبنى.

وقال الجيش إن غارة جوية استهدفت مبنى مدرسة صلاح الدين بالقرب من مدينة غزة، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف البيان: "هذا المجمع كان يستخدم في السابق كمدرسة، لكن الآن تم إنشاء مركز قيادة للجناح العسكري لحركة حماس هناك".

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية قبل الغارة لتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين المحليين.

حكومة قطاع غزة في وقت سابق، عدد العائلات التي قتل الجيش الإسرائيلي جميع أفرادها ومحاها من السجل المدني.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 1206 عائلات فلسطينية تم مسحها من السجل المدني، إضافة إلى تسجيل 10000 مفقود.

وأضاف المكتب أن 42885 استشهدوا وصلوا إلى المستشفيات، 17210 منهم من الأطفال و11742 من النساء.