استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة بمخيم الشاطئ غربي غزة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، باستشهاد 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشار الإعلام الحكومي بغزة، إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 180 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقبل يومين، استشهد 3 صحفيين لبنانيين في غارة إسرائيلية على مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا بجنوب لبنان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام حكومية لبنانية صباح اليوم الجمعة.

وقالت قناة الميادين العربية المستقلة التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها إن اثنين من فريقها كانا من بين الصحفيين الذين استشهدوا في وقت مبكر من اليوم الجمعة. وقالت قناة المنارة التابعة لحزب الله اللبناني إن المصور وسام قاسم استشهد في الغارة على مقر الصحفيين في حاصبيا، التي كانت في منأى حتى الآن من القتال على طول الحدود.