حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني والمقاومة بعد عملية تل أبيب

(وكالات)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن مباركته لعملية الدهس في تل أبيب، قائلًا إنه يبارك للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الفلسطينية عملية تل أبيب البطولية ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حزب الله، إن عملية تل أبيب ومثيلاتها تعبير حي عن إرادة الشعب الفلسطيني وقدرته وردة فعل على الاحتلال والعدوان والمجازر بحق المدنيين.

وفي وقت سابق اليوم قتل 5 إسرائيليين وأصيب العشرات جراء عملية دهس قام بها شخص يدعي رامي ناطور من سكان مدينة قلنسوة، حيث قام بقيادة حافلة ودهس عدد كبير في محطة الحافلات القريبة من الموساد.