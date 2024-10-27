نقل 14 شخصًا للمستشفى بعد حادث تسرب غاز في فندق بشمال اليونان

أثينا - (د ب أ)

ظهرت أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، صباح اليوم الأحد، على 14 شخصا في فندق بقرية ليمنوخوري في منطقة فلورينا شمالي اليونان، بحسب ما أوردته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية.

وأفادت تقارير محلية بأنه قد تم نقل جميع المصابين الأربعة عشر، الذين كان بعضهم فاقدين للوعي، إلى المستشفيات بسبب معاناتهم من مشاكل في الجهاز التنفسي، حيث يرجع ذلك - على الأرجح - إلى تسرب أول أكسيد الكربون من نظام التدفئة الخاص بالفندق.

ووصل رجال الإطفاء والشرطة على وجه السرعة لإخلاء المبنى.

وذكرت التقارير أن حالة شخصين على الأقل وصفت بالخطيرة، وقد تم بالفعل وضع أحد الحالتين على جهاز التنفس الصناعي. وقد تم إلقاء القبض على مالك الفندق، وهو قيد الاحتجاز حاليا.