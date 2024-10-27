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فيتنام تستأنف رحلاتها الجوية في 4 مطارات مع تراجع العاصفة

04:27 م الأحد 27 أكتوبر 2024

الخطوط الجوية الفيتنامية

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هانوي - (د ب أ)

قالت هيئة الطيران المدني في فيتنام، في بيان، اليوم الأحد، إن الرحلات الجوية في أربعة مطارات في مقاطعتي هوي وانانج وسط البلاد استؤنفت قبل الموعد المخطط له سابقا مع تراجع قوة العاصفة الاستوائية ترامي .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الوطني للتنبؤات الهيدرو - ميترولوجي القول إن إعصار ترامي ضرب مقاطعتي هوي ودانانج في وقت مبكر بعد ظهر اليوم الأحد، وأخذت قوته في التراجع ليصبح منخفضا استوائيا في غضون الساعات القليلة القادمة.

وبدأت المطارات في إستئناف رحلاتها تدريجيا اعتبارا من الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي.

فيتنام هيئة الطيران المدني
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