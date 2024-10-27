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حزب الله يُطلق 75 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل

03:24 م الأحد 27 أكتوبر 2024

حزب الله

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد إطلاق 75 صاروخا من لبنان على منطقتي الجليل الأعلى والجليل الأوسط في شمال البلاد.

ونقل موقع 0404 الإسرائيلي، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إنه في "أعقاب التحذيرات التي تم تفعيلها في منطقتي الجليل الأعلى والجليل الأوسط، تم رصد حوالي 75 عملية إطلاق عبرت الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها ورصد تحطمها في المنطقة".

وكان الموقع ذكر أن قصفا صاروخيا من لبنان على وسط الجليل أدى إلى إصابة شخصين في بلدة طمرة والفرق في طريقها إلى مكان الحادث.

بدورها ، أفادت قناة 13 الإسرائيلية بـ "إصابة مباشرة في منزل في طمرة وأن تقريرا أوليا يفيد بإصابة شخص بجروح خطيرة في المكان".

جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان الجليل الأعلى الجليل الأوسط حزب الله
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