مدير الموساد الإسرائيلي يغادر إلى قطر اليوم

(وكالات)

قالت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأحد، إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ويليام بيرنز، ومدير "الموساد" الإسرائيلي، ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري سيبحثون اليوم في الدوحة كيفية التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول مطلع، لم تكشف عن اسمه، أن مباحثات الدوحة ستشمل وقف إطلاق النار لأقل من شهر وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.

وأفادت صحيفة "يدعيوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مدير الموساد سيغادر إسرائيل إلى قطر اليوم.