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مدير الموساد الإسرائيلي يغادر إلى قطر اليوم

02:29 م الأحد 27 أكتوبر 2024

ديفيد برنياع

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(وكالات)

قالت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأحد، إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ويليام بيرنز، ومدير "الموساد" الإسرائيلي، ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري سيبحثون اليوم في الدوحة كيفية التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول مطلع، لم تكشف عن اسمه، أن مباحثات الدوحة ستشمل وقف إطلاق النار لأقل من شهر وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.

وأفادت صحيفة "يدعيوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مدير الموساد سيغادر إسرائيل إلى قطر اليوم.

ديفيد برنياع إسرائيل قطر غزة
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