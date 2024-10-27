نتنياهو للشعب الإيراني: نضال إسرائيل ليس ضدكم

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل تخوض ما أسماها بـ "الحرب الوجودية الصعبة" التي تدفع فيها أثمانا مؤلمة.

وأضاف نتنياهو، أن الضربة التي تلقتها إسرائيل في هجوم المقاومة الفلسطينية قبل سنة كانت "قوية" إلا أنها لم تكسرها رغم ذلك، بحسب تعبيره.

وتابع نتنياهو، أن قرار الحرب فُرض على إسرائيل ولم تختاره، مضيفًا أن الدولة العبرية تقوم بالرد بحرب وجودية لضمان بقائها.

وتوجه نتنياهو، خلال كلمته للشعب الإيراني، بالقول إن "نضال إسرائيل ليس ضدهم"، مشيرًا إلى أن الهجوم على إيران كان دقيقا وحقق جميع أهدافه بحسب زعمه.