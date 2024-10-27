بعد إصابة 50 إسرائيليًا.. الجهاد الإسلامي تُعلن مباركتها لعملية تل أبيب

(وكالات)

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، عن مباركتها لعملية تل أبيب والتي استهدفت جنودا وضباطا من وحدة الاستخبارات العسكرية، واصفة إياها بـ "البطولية".

وقالت الجهاد الإسلامي، في بيانها إن العملية جاءت رد طبيعي على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الصامد المقاومة.

وفي وقت سابق اليوم، قام سائق شاحنة يعتقد أنه من القدس، بدهس أكثر من 50 إسرائيليًا في محطة حافلات قرب معسكر جليلوت القريب من مقر الموساد الإسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه من بين إجمالي المصابين يوجد أكثر من 15 حالة حرجة.