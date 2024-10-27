كتبها بخط يده.. وصية السنوار لمقاتلي حماس بشأن الأسرى

"إيشارب أصفر" يكشف لغز مقتل "مناع" في المنوفية.. تفاصيل صادمة -صور

(وكالات)

كشفت صحيفة "القدس" عن وثائق يدوية زُعم أنها تمثل وصايا أخيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، الذي استشهد بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحتوي هذه الوثائق على تفاصيل حساسة حول الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، إضافة إلى تعليمات موجهة إلى مقاتلي الحركة لتوفير الحماية لهم.

وتتضمن الوثائق، بحسب ما أفادت الصحيفة، توجيهات بتأمين الأسرى الإسرائيليين باعتبارهم "ورقة ضغط"، وأسماء 11 محتجزًا، إلى جانب بعض التفاصيل المتناثرة حول أعدادهم وأعمارهم وتصنيفهم.

افتتح السنوار إحدى الوثائق بالآية رقم من سورة "محمد، التي تنص على "فإما منا بعد وإما فداءً"، وتفسر الآية في المراجع الإسلامية على أنها دعوة لإطلاق الأسرى أو مبادلتهم.

وأوضح السنوار بحسب الوصية المزعومة، أن حماية الأسرى الإسرائيليين "واجب"، مؤكدًا على أهمية ذلك كوسيلة لتأمين الأسرى الفلسطينيين.

وجاء القطاع الأول من الوصية ليشمل تفاصيل حول الفئات العمرية والمهنية للمحتجزين، وتصنيفات تتعلق بجنسهم وخلفياته، وقد تضمنت محتويات هذه الوصية عدة وثائق، يتضمن القطاع الأول منها 5 رجال فوق سن الستين، وعشرة تحتها، بالإضافة إلى ثلاثة جنود وثلاث نساء تحت الأربعين تمت الإشارة إليهم برمز للإزالة، ليصبح المجموع النهائي بعد استثناء حالات تم شطبها هو 22 شخصًا.

أما القطاع الثاني من الوصية، فأشار إلى وجود ستة جنود و12 فردًا من قوات الاحتياط، أكبرهم يبلغ 53 عامًا، وسبعة أطفال في الفئة العمرية بين 21 و27 عامًا، ليبلغ الإجمالي 25 محتجزًا.

وفي مدينة رفح، يوجد اثنين من الرجال تتراوح أعمارهم بين الستين والسبعين، وأربعة من البدو، إلى جانب مجموعة تضم 51 فردًا.

وفي مدينة غزة، يوجد سبعة جنود، ثلاثة احتياطيين، أربعة أطفال، رجل مسن (66 عامًا)، وشخص عربي بدوي. بإجمالي 14 شخصًا.

أما الوثيقة الثالثة فقد أوردت قائمة بأسماء عدد من الأسيرات الكبيرات في السن، منهن ممرضات ومواطنات من جنسيات مختلفة، تضمنت 11 اسمًا لأسرى من النساء، من بينهن:

1. نيلي إلياهو مارجليت، 41 عامًا، ممرضة.

2. تامار شالوم متيزجر، 78 عامًا.

3. ريمون ناحوم كيرشت، 36 عامًا.

4. إيلينا يوليان توربانوف، 50 عامًا، روسية.

5. نورالين بابديلا، 60 عامًا، فلبينية/ إسرائيلية.

6. آيرينا تاتيم، 73 عامًا، روسية.

7. بيتين لتيين يهودا، 49 عامًا، أمريكية.

8. ميراف بن يامين تال، 53 عامًا.

9. عداة مردخاي سجيئ، 75 عامًا.

10. أوفيليا روثمان، 77 عامًا.

11. دتيزا هيمان، 84 عامًا.

تأتي هذه التسريبات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تسلط الضوء على التعقيدات المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة، وتشترط حماس وقف إطلاق النار من أجل الإفراج عنهم.