المرشد الإيراني: لا ينبغي المبالغة في الهجوم الإسرائيلي ولا التقليل من شأنه

دبي - (أ ب)

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامئني، اليوم الأحد، إن الهجوم الإسرائيلي "لا ينبغي المبالغة فيه ولا التقليل من شأنه" دون أن يدعو إلى رد انتقامي .

وتعد تصريحات آية الله علي خامنئي هي أحدث إشارة على أن إيران تدرس بعناية ردها على الهجوم.

وبالفعل ذكر الجيش الإيراني أن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة أو لبنان له الأولوية على أي هجوم انتقامي على إسرائيل، على الرغم من أن مسؤولين إيرانيين ذكروا أيضا أنهم يحتفظون بالحق في الرد.

وأضاف خامنئي أن "الأفعال الشريرة ، التي ارتكبها النظام الإسرائيلي قبل ليلتين، لا يتعين المبالغة فيها ولا التقليل من شأنها"، داعيًا إلى عرقلة الحسابات الخاطئة للنظام الإسرائيلي "وجعلهم يدركون قوة وإرادة ومبادرة الأمة الإيرانية وشبابها".

وتابع "الأمر يعود للسلطات لتحديد كيفية إيصال قوة وإرادة الشعب الإيراني إلى النظام الإسرائيلي واتخاذ إجراءات تخدم مصالح تلك الأمة والبلاد".