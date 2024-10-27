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مقتل وإصابة 50 إسرائيليا في حادث دهس قرب الموساد.. ماذا حدث في تل أبيب؟

12:14 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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    حادث دهس في تل أبيب
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    عملية دهس في تل أبيب
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كتب- مصراوي:

في حصيلة جديدة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حادث الدهس الذي وقع قرب مقر للموساد في تل أبيب أسفر حتى الآن عن مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 45 آخرين أغلبهم من جنود الاحتلال.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حادث الدهس نفذ بواسطة شاحنة لحظة نزول ركاب من أتوبيس في محطة للحافلات بالقرب من مدخل معسكر جليلوت شمالي تل أبيب.

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مسلحًا أطلق النار على سائق الشاحنة. وأكدت الشرطة مقتل سائق الشاحنة.

وأفادت بأن عددا من المصابين محاصرون تحت الشاحنة، مشيرة إلى أن حالتهم خطيرة.

وقال الإسعاف الإسرائيلي: "نقدم العلاج الطبي للجرحى، وتم نقل 16 جريحا إلى المستشفيات بينهم: 4 في حالة خطيرة، و4 في حالة متوسطة، و8 في حالة خفيفة".

حادث دهس الموساد تل أبيب الإسعاف الإسرائيلي
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