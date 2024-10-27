مقتل وإصابة 50 إسرائيليا في حادث دهس قرب الموساد.. ماذا حدث في تل أبيب؟

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كتب- مصراوي:

في حصيلة جديدة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حادث الدهس الذي وقع قرب مقر للموساد في تل أبيب أسفر حتى الآن عن مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 45 آخرين أغلبهم من جنود الاحتلال.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حادث الدهس نفذ بواسطة شاحنة لحظة نزول ركاب من أتوبيس في محطة للحافلات بالقرب من مدخل معسكر جليلوت شمالي تل أبيب.

عملية دهس بشاحنة ثقيلة لعدد كبير من الأشخاص بالقرب من محطة حافلات مركزيّة شمال تل أبيب...والحصيلة حتى الآن أكثر من 50 مصابا (15 حالتهم خطيرة جدا) أغلبهم جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم والعسكرية وحديث عن وجود عالقين تحت الشاحنة والبطل منفّذ العملية..من القدس الشرقية..! #لن_تهنأوا pic.twitter.com/9XNjzan8cD — هُدَى🔻🗝🍉🔻Houda (@mkad_houda1963) October 27, 2024

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مسلحًا أطلق النار على سائق الشاحنة. وأكدت الشرطة مقتل سائق الشاحنة.

وأفادت بأن عددا من المصابين محاصرون تحت الشاحنة، مشيرة إلى أن حالتهم خطيرة.

عملية دهس واربعون إصابة على الأقل منها خمسة عشر حالة خطيرة جراء اصطدام شاحنة بمارة، وهناك جرحى تحت الشاحنة لا يستطيعوا اخراجهم، في مفرق غليلوت قرب مقر الموساد بـ "تل أبيب". pic.twitter.com/jzKLmHGfZW — Eymen El-Ser🇵🇸 (@ElSER1180) October 27, 2024

وقال الإسعاف الإسرائيلي: "نقدم العلاج الطبي للجرحى، وتم نقل 16 جريحا إلى المستشفيات بينهم: 4 في حالة خطيرة، و4 في حالة متوسطة، و8 في حالة خفيفة".