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إذاعة الجيش الإسرائيلي: 15 شخصًا حالتهم خطيرة جراء عملية الدهس بتل أبيب

11:46 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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(وكالات)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن المصابين في حادث الدهس الذي وقع في محطة حافلات قرب معسكر جليلوت وصل إلى 40 إسرائيليًا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن من بين إجمالي المصابين يوجد 15 شخصا حالتهم خطيرة.

وقام سائق حافلة بدهس المتواجدين في محطة الحافلات شمالي تل أبيب، بينما أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن عدد من المصابين محاصرون تحت الشاحنة.

الجيش الإسرائيلي تل أبيب حادث دهس
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