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إصابة عشرات الإسرائيليين في عملية دهس قرب معسكر أمني في تل أبيب

11:33 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

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(وكالات)

أصيب 39 إسرائيليًا في حادث دهس واصطدام شاحنة بمحطة للحافلات بالقرب من مدخل معسكر جليلوت شمالي تل أبيب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن مسلحًا أطلق النار على سائق الشاحنة.

وأفادت "يديعوت أحرونوت"، بأن عددا من المصابين محاصرون تحت الشاحنة، مشيرة إلى أن حالتهم خطيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن التحقيق جار في ملابسات الحادث.

بتل أبيب محطة حافلات إسرائيل معسكر جليلوت
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