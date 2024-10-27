الجيش الإسرائيلي ينشر مدفع فولكان على الحدود الشمالية لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة

تل أبيب - (د ب أ)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدفعه الأول من طراز، فولكان على الحدود الشمالية بهدف اعتراض الطائرات المسيرة، التي يتم إطلاقها من لبنان على إسرائيل.

وتم تطوير المدفع من قبل شركة تامير الإسرائيلية، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بتقييم مدى فعالية المدفع، في منطقة عملياته في الشمال، حسب صحيفة جيروزاليم بوست.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أصدرت مؤخرا نداء لجميع الصناعات الإسرائيلية بتطوير نظام، من شأنه أن يعزز قدرة الجيش الإسرائيلي على اعتراض الطائرات المسيرة ، فوق إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أنه تم رصد مسيرتين قادمتين من لبنان وتم اعتراضهما فوق مناطق مفتوحة، بعد انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي والجليل الأعلى، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نجح أيضا في اعتراض طائرة مسيرة كانت تشق طريقها "من الشرق"، قبل وقت قصير، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم.

وأضاف الجيش أن تلك الطائرة لم تدخل الأراضي الإسرائيلية.