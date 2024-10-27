مقتل 8 أشخاص في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في باكستان

بيشاور - (د ب أ)

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل، من بينهم أربعة رجال شرطة واثنان من قوات الأمن وأصيب ستة آخرون، في هجوم انتحاري، على نقطة تفتيش مشتركة لقوات الأمن والشرطة في منطقة عيداك بإقليم شمال وزيرستان الباكستاني، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية.

وقالت الشرطة إن الهجوم استهدف نقطة تفتيش في منطقة عيداك، حيث فجر المهاجم الانتحاري عربة يتم جرها باليد محملة بالمتفجرات، مما أدى إلى مقتل أربعة رجال شرطة واثنين من أفراد الأمن ومدنيين اثنين.

وأضافت الشرطة أن حصيلة القتلى ربما ترتفع، نظرًا لأن بعض المصابين حالتهم خطيرة، كما وطوقت قوات الأمن المنطقة.

وأعرب الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري عن حزنه العميق وألمه بسبب فقدان أرواح مدنيين أبرياء وأفراد الشرطة في الهجوم الانتحاري.