غارات جوية وقصف مدفعي على المناطق الغربية لشمال غزة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية بالإضافة إلى قصف مدفعي على المناطق الغربية لشمال غزة، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها.

واستشهد 30 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستهدف القصف الإسرائيلي 5 منازل مأهولة بالسكان في بيت لاهيا، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

وقال بيان لحركة حماس، إن القصف سوى المنازل بالأرض على رؤوس من فيها، محملا المسؤولية لـ"واشنطن والعواصم المتواطئة مع جرائم الاحتلال".

وأدان الأردن بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات من الفلسطينيين، في تحد صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار لنهج الاستهداف الوحشي الممنهج للمدنيين الأبرياء".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان، أن "استهداف إسرائيل المستمر للمدنيين، يعكس عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستمر في ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين، وانتهاكاتها الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين".

وذكر القضاة أن "إسرائيل تحاول فرض وقائع جديدة في شمال غزة بالقوة، إذ تلجأ لمحاصرة سكانه وتمنع دخول الغذاء والدواء إليهم، و تجبرهم على النزوح، و تواصل سياسة التجويع والعقاب الجماعي بحق المدنيين الأبرياء".