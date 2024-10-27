خلال يوم.. منظومات الدفاع الجوي الروسية تُدمر 54 مسيرة أوكرانية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 54 مسيرة أوكرانية في 5 مناطق روسية خلال يوم واحد، من بينها 17 مسيرة خلال 80 دقيقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مساء أمس السبت، 17 طائرة مسيرة أوكرانية في سماء 4 مقاطعات روسية، بحسب سكاي نيوز.

وجاء في بيان الوزارة، أنه يوم 26 أكتوبر الحالي من الساعة 22:00 إلى الساعة 23:20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت بالأراضي الروسية.

وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 8 فوق أراضي مقاطعة فورونيج و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك و3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الحدودية، إن امرأة أصيبت بجروح متوسطة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، مضيفا أن عددا قليلا من السيارات تضررت أيضا.

وقال ماكسيم إيجوروف حاكم منطقة تامبوف على بعد نحو 450 كيلومترا جنوب شرقي موسكو، إن طائرة مسيرة أوكرانية سقطت على منطقة ميشورينسكي مما أدى إلى اندلاع حريق قصير الأمد لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية.