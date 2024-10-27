الجيش الإسرائيلي: إنجازاتنا كثيرة في غزة ولبنان والضفة وغيرها من الجبهات

وكالات

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، إن إنجازات جيش الاحتلال كثيرة في غزة ولبنان والضفة وغيرها من الجبهات، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، قال الخميس، إن إسرائيل قد تصل إلى نهاية حاسمة للنزاع مع حزب الله.

وأضاف، خلال زيارة للقوات الإسرائيلية في شمال البلاد: "في الشمال هناك إمكانية للوصول إلى نهاية حاسمة، لقد أنهينا سلسلة القيادة العليا لحزب الله بشكل دقيق للغاية.

وتشن إسرائيل حملة العسكرية على لبنان بهدف معلن، وهو السماح بعودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شمال إسرائيل بعد أن اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب تبادل إطلاق النار المستمر عبر الحدود مع حزب الله منذ أكثر من عام.

وتقصف إسرائيل منذ شهر جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع وأرسلت قوات برية بالقرب من الحدود. وتقول السلطات اللبنانية إن أكثر من 2500 قتلوا في الضربات الإسرائيلية على البلاد، كما اضطر أكثر من مليون للنزوح.