وزراء في حكومة نتيناهو: ردنا على إيران لا يتناسب مع هجماتها علينا

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء في حكومة نتيناهو، قولهم أن رد إسرائيل على إيران لا يتناسب مع هجمات إيران على إسرائيل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأصدر الجيش الإيراني بيانا، السبت، يتضمن اقتراحا مفاده أن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان له الأولوية على أي رد انتقامي من طهران على الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وفي معرض تأكيد البيان على "الحق في الرد"، أشار في الوقت ذاته إلى أن طهران ربما تحاول إيجاد طريقة لتجنب المزيد من التصعيد بعد الهجوم الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح السبت.

كانت إسرائيل قد هاجمت أهدافا عسكرية في إيران من خلال ضربات جوية قبل فجر أمس، ردا على وابل الصواريخ البالستية الذي أطلقته إيران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت الضربات هي المرة الأولى التي يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي إيران علانية.

وقال الجيش الإيراني إن الضربات استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، من دون الخوض في التفاصيل، وأوضح أن الهجمات تسببت في "أضرار محدودة".

وعقب الضربات الجوية، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنها تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس، وتعتبر نفسها مخولة وملزمة بالدفاع ضد الأعمال العدوانية الخارجية.