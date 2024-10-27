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للمرة الثانية.. فصائل عراقية تستهدف موقع حيوي في الجولان بالطيران المسير

05:57 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

غارة إسرائيلية

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وكالات

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، استهداف موقع حيوي في الجولان للمرة الثانية بالطيران المسير، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن تقارير إعلامية، أفادت السبت، بإطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي بشمال إسرائيل.

وأشار حزب الله اللبناني إلى أنه قصف برشقة صاروخية ثكنة معاليه جولاني في الجولان المحتل، كما قصف برشقة صاروخية موقع حبوشيت.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها بالجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وقالت القناة 12 العبرية، إنه تم رصد 125 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه إصبع الجليل خلال الساعتين الماضيتين.

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