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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرتين أطلقتا من لبنان

05:07 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

اعتراض مسيرة

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، اعتراض مسيّرتين أطلقتا من لبنان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن حزب الله حث سكان أكثر من 20 مستوطنة إسرائيلية على إخلائها فورا، قائلا: "إنها أصبحت أهدافا مشروعة".

كما أصدر تحذيرا لعدد محدود من المناطق في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

كانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، قد أفادت بتفجير الجيش الإسرائيلي منازل سكنية في بلدتين حدوديتين بجنوب لبنان.

فيما قالت إسرائيل إنها استخدمت 400 طن من المتفجرات لتدمير نفق لحزب الله بعد شهر ونيّف على اندلاع الحرب.

كما أوردت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي عمد منذ فجر السبت إلى تفجير وهدم منازل سكنية في الأحياء القريبة من الشريط الشائك.

وأضافت أن إسرائيل نفذت انفجارات ضخمة في بلدتي كفركلا والعديسة، سمع صداها في أرجاء الجنوب، وتصاعدت أعمدة الدخان.

اعتراض مسيرة الجيش الإسرائيلي فلسطين لبنان بيروت الضاحية الجنوبية
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