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8 غارات جوية.. إسرائيل تُجدد قصفها على الضاحية الجنوبية لبيروت

02:33 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

غارة إسرائيلية

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وكالات

ارتفع عدد الغارات الإسرائيلية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى 8 غارات وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية محيط منطقة الحدت وبرج البراجنة وحارة حريك.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء لسكان الحدت وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية، قبيل شن الغارة.

وجاء في منشور للجيش: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: برج البراجنة والحدت".

وتابع: "أنتم تتواجدون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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