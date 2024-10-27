غارة إسرائيلية على منطقة الحدت في الضاحية الجنوبية لبيروت

وكالات

أكدت وسائل إعلام لبنانية، قبل قليل، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت غارة على منطقة الحدت في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وكثفت إسرائيل قصفها للبنان في أواخر سبتمبر، وتضرب الهجمات بانتظام الآن الضاحية الجنوبية لبيروت والمدن الكبرى في جنوب لبنان ومناطق في سهل البقاع شرقا تشمل الحدود مع سوريا.

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إصابة 6 جنود، بعد سقوط صاروخ في منطقة شوميرا بالجليل الغربي شمالي إسرائيل.