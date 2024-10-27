بصاروخ موجّه.. حزب الله يستهدف مستوطنة شوميرا شمالي إسرائيل

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، قبل قليل، استهداف مستوطنة شوميرا شمالي إسرائيل بصاروخ موجّه، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن حزب الله اللبناني، قصف 3 أهداف إسرائيلية بالطائرات المسيرة والصواريخ شملت قاعدة تل نوف الجوية و قاعدة ميشار وتجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة المشيرفة.

وقال حزب الله في بيان أمس، إنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب ‏وأصابت أهدافها بدقة.

وفي بيان آخر أعلن الحزب أنه استهدف قاعدة ميشار "مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية في صفد" بصلية صاروخية.

وأكد الحزب في بيان ثالث، أنه قصف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة المشيرفة في رأس الناقورة برشقة صاروخية.

وأعلن حزب الله قصف بلدة متسوفا شمالي إسرائيل واستهداف تجمع لجنود إسرائيليين في شلومي برشقات صاروخية.