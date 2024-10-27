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مقتل 4 أشخاص إثر تحطم مروحية روسية

12:14 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

مقتل 4 أشخاص إثر تحطم مروحية روسية

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موسكو - (د ب أ)

قال مسؤولون اليوم السبت إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة في منطقة كيروف الروسية.

وتحطمت المروحية سوفيتية الصنع من طراز "إم آى – 2" قرب قرية بيلينكي، حوالي 700 كيلومتر شمال شرق موسكو، وفقا لوزارة الطوارئ الروسية.

وأشارت تقارير إلى أن طبيبا ومسعفين اثنين كانوا على متن الطائرة إلى جانب الطيار، ولم يتم الكشف عن سبب الحادث، وتم فتح تحقيقات.

وقال ألكسندر سوكولوف حاكم المنطقة عبر تطبيق تليجرام إنه لم يكن هناك مرضى على متن المروحية.

مقتل 4 أشخاص ألكسندر سوكولوف تحطم مروحية روسية منطقة كيروف الروسية
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