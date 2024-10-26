لمنع التجمهر.. جيش الاحتلال يغلق مكاتب التجنيد بجميع أنحاء إسرائيل غدًا

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إغلاق مكاتب التجنيد غدا في كل أنحاء إسرائيل.

وأوضحت القناة العبرية أن إغلاق مكاتب التجنيد يأتي لمنع التجمهر وبناء على تقييمات أمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا حزب الله اللبناني في بيان مُصور، سكان 25 مستوطنة إسرائيلية إلى إخلائها؛ لأنها تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حزب الله، إن 25 مستوطنة أصبحت هدفا عسكريا مشروعا للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية.

وأصدر حزب الله تحذيرا الى سكان مستوطنات كريات شمونة ونهاريا وميرون وعدد من المستوطنات بإخلائها فوراً، موجها رسالته المصوّرة باللغة العبرية.