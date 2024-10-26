الصحة بغزة: 3 أطباء فقط يعملون بمستشفى كمال عدوان بسبب استهدافات الاحتلال

وكالات

قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، اليوم السبت، إن 3 أطباء فقط يعملون الآن في مستشفى كمال عدوان بسبب استهدافات الاحتلال.

وأكد البرش، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الكوادر الطبية في القطاع واعتقل 30 منهم عند اقتحام مستشفى كمال عدوان.

وأشار البرش إلى أن أكثر من 900 شهيد ارتقوا منذ بداية عدوان الاحتلال على شمال القطاع، مشددا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عملية إبادة عبر تدمير النظام الصحي في غزة.