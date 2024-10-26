إعلام عبري: إسرائيل هاجمت 4 بطاريات "إس 300" كانت تحمي المنشآت النووية الإيرانية

وكالات

قال موقع "واللا" العبرية، اليوم السبت، إن إسرائيل هاجمت 4 بطاريات دفاع جوي من طراز "إس 300" كانت تحمي طهران والمنشآت النووية.

وفي هذا الصدد، قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، اليوم السبت، إن إسرائيل اختارت عدم مهاجمة المنشآت النووية والطاقة في إيران، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوضح أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.

وأشار المصدر الإسرائيلي، إلى أن هناك أهداف إضافية إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى وكل شيء في الوقت المناسب.

وأكدت وكالة الطاقة الذرية، أن المنشآت النووية في إيران لم تتأثر بضربات إسرائيل.

وفي سياق متصل، قال موقع "اأكسيوس" الأمريكي نقلا عن 3 مصادر إسرائيلية، اليوم السبت، إن ضربات إسرائيل استهدفت منشأة لإنتاج الوقود الصلب في إيران.

‏وأكد مسؤول أميركي كبير لأكسيوس، أن استهداف الوقود الصلب يقلل من قدرة إيران على إنتاج الصواريخ.

‏وكشفت مصادر إسرائيلية للموقع الأمريكي، أن الضربات نفذت على إيران من المجال الجوي لكل من سوريا والعراق.

من جانبها، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هاجمت مواقع عسكرية إيرانية من الأجواء العراقية.

وأكدت البعثة الإيرانية أن استهداف مواقع إيرانية من الأجواء العراقية يثبت ضلوع الولايات المتحدة في الجريمة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن "الإجراءات العدوانية للنظام الصهيوني تمنحنا حق اللجوء إلى الدفاع المشروع".

وكشفت هيئة الأركان الإيرانية في بيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم صواريخ بعيدة المدى تحمل رؤوسا حربية ضعيفة الانفجار.

ولفتت هيئة الأركان الإيرانية إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف منظومات رادار حدودية في محافظتي إسلام وخوزستان وضواحي طهران، مؤكدة أنه أدّى إلى تضرر بعض الرادارات.

وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، أن طهران تحتفظ بحق الرد على هجوم إسرائيل وتؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وأوضحت هيئة الأركان الإيرانية، أن دفاعاتها الجوية تصدت لعدد كبير من الصواريخ الإسرائيلية ومنعت دخول مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي إلى الأجواء الإيرانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات انتقامية، في وقت باكر من اليوم السبت، على العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها، بمشاركة 100 مقاتلة ومسيّرة.