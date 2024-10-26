بُنِيت خلال 15 عامًا.. الاحتلال يدمّر منشأة لحزب الله باستخدام 400 طن متفجرات (فيديو)

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه دمر منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله باستعمال 400 طن متفجرات، زاعما أنها كانت تضم مخازن أسلحة امتد بناؤها 15 سنة.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي: "من خلال 400 طن من المتفجرات، قوات جيش الاحتلال تكشف وتدمر منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان".

وأضاف أدرعي: "تخوض قوات لواء المظليين التي تعمل تحت قيادة الفرقة 98 القتال في منطقة وعرة وجبلية في جنوب لبنان فوق وتحت الأرض".

وأوضح أنه "خلال عملية مشتركة مع وحدة يهلوم الهندسية وأعمال تمشيط نفذت تحت الأرض عثرت القوات ودمرت من خلال 400 طن من المتفجرات منشأة عسكرية استراتيجية تحت الأرض قام حزب الله بإنشائها على مدار السنوات الـ15 الأخيرة".

وأشار أدرعي إلى أن "النفق الذي يصل طوله إلى أكثر من كيلومتر ونصف احتوى على عتاد استخدمه عناصر حزب الله للمكوث لفترات طويلة بالإضافة إلى الكثير من الوسائل القتالية ومنها صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية وصواريخ (آر بي جي) وألغام والعبوات الناسفة".

ولفت إلى أنه "خلال أعمال التمشيط ودراسة مقر القيادة تحت الأرض خاض المقاتلون اشتباكات مع عناصر حزب الله وقضوا عليهم".