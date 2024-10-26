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مكتب نتنياهو: لم نبلغ إيران قبل الهجوم لا قوته أو توقيته وأهدافه

09:28 م السبت 26 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات
قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل لم تبلغ إيران قبل الهجوم، ولم تُطلعها على قوته ولا توقيته ولا أهدافه.
وأكد مكتب نتنياهو، أن تقرير موقع "والا" العبري أن إسرائيل أعلمت إيران قبل ساعات من الهجوم بنوعية الأهداف التي ستضربها كاذب وسخيف.
وعقب انتهاء الهجوم الإسرائيلي على إيران، قال موقع "واللا" العبرية، إن إسرائيل حذرت إيران قبل الهجوم وطالبتها بعدم الرد عليه.
وكشف مصدر، أن روسيا أعلمت إيران بوجود تحركات عسكرية أمريكية وإسرائيلية.
‏وأكد المصدر في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن موسكو قدمت معلومات من باب التعاون مع إيران والحد من التصعيد، مؤكدا أن روسيا قدمت معلومات استخباراتية لإيران قبل بدء الهجوم الإسرائيلي بساعات.

إيران وإسرائيل مهاجمة إيران الاحتلال الإسرائيلي
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