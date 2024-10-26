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الصحة بغزة: مجزرة مروعة في استهداف الاحتلال مربعا سكنيا في بيت لاهيا

09:28 م السبت 26 أكتوبر 2024

مجزرة بيت لاهيا - أرشيفية

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وكالات

أفاد مسؤول في وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، بوقوع مجزرة مروعة قبل قليل في استهداف الاحتلال مربعا سكنيا في بيت لاهيا شمال غزة، وفق تصريحاته لقناة "الجزيرة".

ونقلت "الجزيرة مباشر" عن مراسلها، قوله إن شهداء ومصابون وقعوا جراء قصف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كافة الكادر الطبي من الرجال في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الجرحى والمرضى المتواجدين داخل المستشفى واحتجزت النساء في أحد الغرف داخل المستشفى دون ماء أو طعام".

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