إيران: الإجراءات العدوانية الإسرائيلية تمنحنا حق اللجوء إلى الدفاع المشروع

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن "الإجراءات العدوانية للنظام الصهيوني تمنحنا حق اللجوء إلى الدفاع المشروع".

وكشفت هيئة الأركان الإيرانية في بيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم صواريخ بعيدة المدى تحمل رؤوسا حربية ضعيفة الانفجار.

ولفتت هيئة الأركان الإيرانية إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف منظومات رادار حدودية في محافظتي إسلام وخوزستان وضواحي طهران، مؤكدة أنه أدّى إلى تضرر بعض الرادارات.

وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، أن طهران تحتفظ بحق الرد على هجوم إسرائيل وتؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وأوضحت هيئة الأركان الإيرانية، أن دفاعاتها الجوية تصدت لعدد كبير من الصواريخ الإسرائيلية ومنعت دخول مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي إلى الأجواء الإيرانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات انتقامية، في وقت باكر من اليوم السبت، على العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها، بمشاركة 100 مقاتلة ومسيّرة.