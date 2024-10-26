البيت الأبيض: بايدن وجّه بالدفاع عن إسرائيل ضد أي ردود محتملة من إيران ووكلائها

وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم السبت، إن الرئيس جو بايدن عقد اجتماعا مع مجلس الأمن القومي تلقى خلاله إحاطة بشأن التطورات في الشرق الأوسط.

وأشار كيربي إلى أن بايدن أصدر توجيهات بالدفاع عن إسرائيل ضد أي ردود محتملة من إيران ووكلائها.

من جانبها، كشفت هيئة الأركان الإيرانية في بيان، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم صواريخ بعيدة المدى تحمل رؤوسا حربية ضعيفة الانفجار.

ولفتت هيئة الأركان الإيرانية إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف منظومات رادار حدودية في محافظتي إسلام وخوزستان وضواحي طهران، مؤكدة أنه أدّى إلى تضرر بعض الرادارات.

وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، أن طهران تحتفظ بحق الرد على هجوم إسرائيل وتؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وأوضحت هيئة الأركان الإيرانية، أن دفاعاتها الجوية تصدت لعدد كبير من الصواريخ الإسرائيلية ومنعت دخول مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي إلى الأجواء الإيرانية.