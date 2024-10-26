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ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإيراني بالهجوم الإسرائيلي إلى 4 عسكريين

08:26 م السبت 26 أكتوبر 2024

الجيش الإيراني

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وكالات

أعلن الجيش الإيراني في بيان، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجيش جراء الهجوم الإسرائيلي إلى 4 عسكريين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإيراني مقتل اثنين من جنوده خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي على إيران اليوم.

ووقعت 3 موجات من الغارات الجوية صباح اليوم السبت، وركزت الموجة الأولى على نظام الدفاع الجوي الإيراني، في حين ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع إنتاج الأسلحة.

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