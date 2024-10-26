إعلام عبري: حزب الله أطلق 120 صاروخًا على إسرائيل خلال ساعتين

أطلق 120 صاروخًا على إسرائيل - أرشيفية

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بإطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي بشمال إسرائيل، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

أشار حزب الله اللبناني إلى أنه قصف برشقة صاروخية ثكنة معاليه جولاني في الجولان المحتل، كما قصف برشقة صاروخية موقع حبوشيت.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها بالجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وقالت القناة 12 العبرية، إنه تم رصد 125 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه إصبع الجليل خلال الساعتين الماضيتين.