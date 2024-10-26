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جيش الاحتلال يغتال قياديًا بارزًا لحماس بالضفة الغربية

06:13 م السبت 26 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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القدس - (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته اغتالت أحد كبار قادة حماس في الضفة الغربية.

وأفاد جيش الاحتلال، في بيان مشترك مع جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (شين بيت) والشرطة الإسرائيلية، بأنه استهدف إسلام جميل عودة في طولكرم، بشمال غرب الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أيضا استشهاد الشاب البالغ من العمر 29 عاما، وقامت حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحديد هوية عودة باعتباره زعيم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الإسلامية، في طولكرم.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه كان يخطط لهجمات في المستقبل القريب، وأضاف أن عودة أطلق النار على وحدة عسكرية إسرائيلية عندما حاصرته صباح السبت في المدينة الواقعة على الحدود مباشرة مع إسرائيل.

وتردد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ردت بإطلاق النار، مما أسفر عن استشهاد عودة.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اغتالت أيضا سلف عودة في أوائل أكتوبر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس الشرطة الإسرائيلية إسلام جميل عودة وزارة الصحة الفلسطينية كتائب القسام
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