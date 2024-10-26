مسؤول إسرائيلي: يجب ألا نتفاخر بالهجوم لأن إيران دولة كبيرة بقدرات صاروخية مذهلة

وكالات

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، اليوم السبت، إنه يجب ألا تتفاخر إسرائيل بالهجوم لأن إيران دولة كبيرة بقدرات صاروخية مذهلة.

وأشار المسؤول الاستخباراتي العسكري الإسرائيلي السابق، إلى أنه يبدو أن الهجوم على إيران يقوم على منطق إغلاق تبادل الردود، مشددا على ضرورة تجنب حرب استنزاف مع إيران "تعمل قيادتنا السياسية على تأجيجها".

وأكد أنه حان الوقت لترجمة "النجاح العسكري لإنجازات استراتيجية وسياسية".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي قوله، "رسالتنا من الهجوم على إيران هي أننا لا نريد التصعيد".

يأتي ذلك تعليقا على الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران في وقت باكر من اليوم السبت، وقالت إنه رد على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع أكتوبر الجاري.