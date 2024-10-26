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طالبان تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتحذر من عدم الاستقرار الإقليمي

05:09 م السبت 26 أكتوبر 2024

الطيران الاسرائيلي

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إسلام آباد - (د ب أ)

أدانت حكومة طالبان في أفغانستان، اليوم السبت، الهجوم الإسرائيلي الذي وقع ليلا على مواقع عسكرية في إيران، قائلة إنه انتهاك للسيادة ودافع محتمل لزيادة التوتر الإقليمي.

ودعت وزارة خارجية طالبان في بيان جميع الأطراف التي تتمتع بالتأثير إلى منع "النظام الصهيوني من نشر المزيد من العنف والجرائم في المنطقة".

كما أعرب البيان عن القلق إزاء توسع العنف إلى مناطق أخرى وآثاره على الوضع الإنساني والأمني في المنطقة.

حكومة طالبان أفغانستان الهجوم الإسرائيلي على إيران
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