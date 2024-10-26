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طهران: لم يلحق أي ضرر بمطار الإمام الخميني

04:39 م السبت 26 أكتوبر 2024

مطار الخميني الدولي

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وكالات

أعلنت إدارة مطار الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران أنه لم يلحق أي ضرر بالمطار أو المناطق المحيطة به.

وفيما سبق قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن "الهجوم الإسرائيلي تسبب في خسائر محدودة" وأعربت عن الافتخار بقدرات بلادها الدفاعية.

من جانبه، قال رئيس منظمة القضاء العسكري الإيراني إن "قواتنا المسلحة زلزلت الاستكبار العالمي عبر تصديها للعدوان الصهيوني".

ووقعت 3 موجات من الغارات الجوية صباح اليوم السبت، وركزت الموجة الأولى على نظام الدفاع الجوي الإيراني، في حين ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع إنتاج الأسلحة.

مطار الإمام الخميني الغارات الجوية الدفاع الجوي الإيراني قواعد الصواريخ الطائرات المسيرة
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