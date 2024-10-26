هآرتس: واشنطن أبلغت طهران بضرورة تجنب الرد على الهجوم الإسرائيلي

وكالات

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدر – لم تسمه- قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت طهران عبر وسيط أن عليها تجنب الرد على الهجوم الإسرائيلي وإنهاء دورة الأعمال العدائية.

جاء هذا بعدما أعلنت إسرائيل بوقت سابق اليوم أن أكثر من 100 طائرة ومسيرة شاركت في الهجمات التي طالت نحو 20 موقعا في إيران، بينها مواقع صواريخ باليستية، وبطاريات دفاع جوية.

في حين أعلنت قيادة الدفاع الجوي الإيرانية، أن الضربات الإسرائيلية طالت "نقاطا عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام.

إلا أنها أكدت أن "عمليات الاعتراض والمواجهة كانت ناجحة"، فيما اقتصرت الأضرار المادية المحدودة على بعض الأماكن"، حسب تعبيرها.

#شاهد



مشهد يظهر مدينة #كرمنشاه وهي بأمان وهدوء ولا آثار لأي استهداف فيها#ايران pic.twitter.com/9KhXM2uisl — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) October 26, 2024

من جانبه أكد مصدر إيراني في تصريحات جديدة ألا صحة لضرب إسرائيل 20 هدفا في الداخل الإيراني، مشدداً على أن العدد أقل بكثير، وأن أي ضربة لم تطل موقعا عسكريا للحرس الثوري في العاصمة، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.

إلى ذلك، كشف أن الهجمات الإسرائيلية تمت من خارج الأجواء الإيرانية، في إشارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية لم تخترق أجواء البلاد.

جاءت هذه الضربات بعد أسابيع من التهديدات المتبادلة بين البلدين، وردا على هجوم صاروخي إيراني كبير على إسرائيل في الأول من أكتوبر تم خلاله إطلاق حوالي 200 صاروخ اعترضت غالبيتها.