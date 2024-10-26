إدانات واسعة ومخاوف من التصعيد.. ردود الفعل حول الضربة الإسرائيلية على إيران

القاهرة- مصراوي

تباينت ردود الأفعال العربية والدولية بخصوص الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على أهداف في إيران، الليلة الماضية، بين الإدانة ودعوات التهدئة، وإبداء القلق بشأن تداعيات استمرار التصعيد في المنطقة وتأثيره على الأمن والاستقرار.

وأثار الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت، له إيران ردود فعل من مصر والإمارات وسلطنة عمان والسعودية وقطر وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كما علقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وباكستان.

وأدانت مصر كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتؤدي إلى تأجيج الأوضاع بالشرق الأوسط، إذ قالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، "جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ حالة التصعيد الخطيرة والمتسارعة بالشرق الأوسط والتي كان أخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح اليوم".

وأضاف البيان، "تدين مصر كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم وإذكاء حالة الاحتقان واحتدام الصراع بالمنطقة"، محذرة من مخاطر التصعيد الراهنة التي قد تؤدي سواء عن عمد أو نتيجة لحسابات خاطئة لانزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

كما أدانت الإمارات، في بيان لوزارة خارجيتها، بشدة الاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران، وأعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع.

الإمارات تُدين الاستهداف العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانيةhttps://t.co/AR1dKqQjE2 pic.twitter.com/m039hXRROi — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) October 26, 2024

وجدد بيان وزارة الخارجية الإماراتية التأكيد على "إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة"، مشددًا على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيدًا عن لغة المواجهة والتصعيد.

من جهتها، أعلنت السعودية إدانتها للهجوم الإسرائيلي على إيران واعتبرته انتهاكًا لسيادة طهران ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، مشددة على أنها "تؤكد موقفها الثابت في رفض استمرار التصعيد وتوسيع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها".

الإمارات تُدين الاستهداف العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانيةhttps://t.co/AR1dKqQjE2 pic.twitter.com/m039hXRROi — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) October 26, 2024

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإسرائيلي باعتباره انتهاكًا لسيادة طهران ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وحثت جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة.

في الاتجاه ذاته، ذهبت سلطنة عمان معبرة عن استنكارها لـ"القصف الجوي الذي شنّته إسرائيل" على إيران، معتبرة أنه "تصعيد يُغذي دوامة العنف ويقوّض الجهود الرامية للتهدئة".

#بيان || تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة سلطنة عُمان واستنكارها الشديد للقصف الجوي الذي شنّته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي pic.twitter.com/TuovV31xOu — وزارة الخارجية (@FMofOman) October 26, 2024

ودعت وزارة الخارجية العمانية المجتمع الدولي إلى "وضع حد لهذه الانتهاكات السافرة على أراضي دول الجوار الإقليمي"، مجددة دعوتها إلى "ضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمات في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة".

فيما أعربت دولة قطر، عن إدانتها واستنكارها "الشديدين" لاستهداف إسرائيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبرت هذا العمل "انتهاكا صارخا لسيادة إيران وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي".

بيان : قطر تدين استهداف إسرائيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/vUtkG6OZ7H — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 26, 2024

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية ( قنا)، عن قلق دولة قطر البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التصعيد، وحثت جميع الأطراف المعنية على التحلي بضبط النفس وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي بغداد، حذرت الحكومة العراقية من "مغبة النتائج الخطيرة" جراء "صمت المجتمع الدولي" في مواجهة "السلوك الوحشي"، وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، "سبق للعراق أن حذر من مغبة النتائج الخطيرة جراء صمت المجتمع الدولي على السلوك الصهيوني الوحشي تجاه أهلنا في فلسطين، واعتداءاته على لبنان وسوريا، وكذلك العدوان الجديد على إيران".

الحكومة العراقية تسنكر الاعتداء الجوي التي تعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية.#الحكومة_العراقية pic.twitter.com/WLwYbGZmsg — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) October 26, 2024

فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن الهجوم على إيران "خرق للقانون الدولي وانتهاك لسيادتها، وتصعيد خطير يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة".

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على رفض المملكة… pic.twitter.com/V7EaTZL3vW — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 26, 2024

وأكدت "رفض المملكة المطلق للتصعيد الخطير في المنطقة ولانتهاكات القانون الدولي، محذرا من الانزلاق إلى صراعٍ يهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"ضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان خطوة أولى نحو خفض التصعيد.

أما حركة المقاومة الإسلامية حماس فقد أدانت الهجوم الإسرائيلي على إيران، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للسيادة الإيرانية، وتصعيدًا يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها، ما يحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت في بيان: "إن هذا العدوان الفاشي يؤكّد من جديد طبيعة كيان الاحتلال المجرم، الذي لا يزال يستبيح دماء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ولبنان وغيرهما من شعوبنا العربية والإسلامية، مستندًا إلى غطاء عسكري وسياسي إجرامي من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية".

بدورها، دعت باكستان إلى اتخاذ خطوات فورية بمجلس الأمن لوقف "تهور" إسرائيل، مؤكدة أن الضربات الإسرائيلية على إيران تصعيد خطير في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الباكستانية.

وفي أول رد فعل للولايات المتحدة الأمريكية، بعد الهجوم، حثت إيران على التوقف عن مهاجمة إسرائيل لكسر دوامة العنف، إذ قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت: "نحث طهران على وقف هجماتها على إسرائيل لإنهاء دوامة القتال من دون مزيد من التصعيد".

وأضاف أن "ردهم (الإسرائيليين) كان دفاعًا عن النفس، وقد تجنب عمدًا المناطق المأهولة وركز حصرًا على أهداف عسكرية، خلافًا لهجوم إيران على إسرائيل الذي استهدف أكثر مدينة إسرائيلية تعدادًا بالسكان"، مشددًا على أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن إيران "يجب ألا ترد على الضربات الإسرائيلية"، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس.

وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم ضد إيران بعد 4 ساعات من بدايته، فيما أكدت إيران أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".

من جهته، قال الدفاع الجوي الإيراني إن "الدفاعات الجوية تصدت لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية عن مسؤول العلاقات العامة في الدفاع الجوي الإيراني.