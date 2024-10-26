الفلبين تعيد 290 من رعاياها من لبنان وسط استمرار التوترات

مانيلا- (د ب أ)

ذكرت وزارة العمال المهاجرين في الفلبين أن البلاد تستعد اليوم السبت لاستقبال 290 فلبينيا من العائدين إلى وطنهم من لبنان في ضوء الاضطرابات الناجمة عن الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله.

وذكرت وكالة أنباء الفلبين أن رحلة الطيران رقم إم.دبليو. واي. 9071، أقلعت من لبنان حوالي الساعة الثانية ظهر أمس(بتوقيت بيروت) ومن المتوقع أن تصل إلى مانيلا بعد ظهر اليوم السبت.

وتم الترتيب للرحلة الجوية المستأجرة من بيروت إلى مانيلا، مع توقف في الدوحة وقطر، من قبل وزارتي العمال المهاجرين و الشؤون الخارجية والسفارة الفلبينية في تركيا.

وذكرت وزارة العمال المهاجرين أن ذلك يتماشى مع توجيهات الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن لإجلاء الفلبينيين "بأي وسيلة" وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط.





