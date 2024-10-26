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بعد الهجوم الإسرائيلي.. عودة الحياة لطبيعتها في إيران دون آثار للضربات (فيديو)

01:41 م السبت 26 أكتوبر 2024

الهجوم الإسرائيلي

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وكالات

بعد ساعات على الضربات الإسرائيلية التي طالت مواقع عدة في الداخل الإيراني فجر اليوم السبت، عم الهدوء أرجاء البلاد حسب ما نشرته وسائل إعلام إيرانية.

وانتشرت فيديوهات من مدينة كرمنشاه غرب إيران على بعد 525 كم من طهران، وهي بأمان وهدوء، كما لم تظهر أي آثار لأي استهداف فيها، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

أيضا نشرت الوكالة مقطع فيديو من مدينة إيلام، وهي ثالث أكبر مدينة في إيران وعاصمة محافظة إيلام، وظهرت فيها الأجواء هادئة تماما ولا وجود أو آثار لأي استهداف.

أتى هذا بعدما بينت لقطات صباحية من قلب شوارع طهران نشاطا طبيعيا حيث بدت حركة سير المرور كعادتها، خلال توجه الإيرانيين إلى أعمالهم.

كما لم تبين المشاهد أي تكدس أو ازدحام مروري يدل على ارتباك جراء الضربات الإسرائيلية، بل بدت الحياة طبيعية كأي يوم عادي في العاصمة الإيرانية.

أتى ذلك، بعدما أعلنت إسرائيل بوقت سابق اليوم أن أكثر من 100 طائرة ومسيرة شاركت في الهجمات التي طالت نحو 20 موقعا في إيران ، بينها مواقع صواريخ باليستية، وبطاريات دفاع جوية.

في حين أعلنت قيادة الدفاع الجوي الإيرانية، أن الضربات الإسرائيلية طالت "نقاطا عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام.

إلا أنها أكدت أن "عمليات الاعتراض والمواجهة كانت ناجحة"، فيما اقتصرت الأضرار المادية المحدودة على بعض الأماكن"، حسب تعبيرها.

من جانبه أكد مصدر إيراني في تصريحات جديدة ألا صحة لضرب إسرائيل 20 هدفا في الداخل الإيراني، مشدداً على أن العدد أقل بكثير، وأن أي ضربة لم تطل موقعا عسكريا للحرس الثوري في العاصمة، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.

إلى ذلك، كشف أن الهجمات الإسرائيلية تمت من خارج الأجواء الإيرانية، في إشارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية لم تخترق أجواء البلاد.

جاءت هذه الضربات بعد أسابيع من التهديدات المتبادلة بين البلدين، وردا على هجوم صاروخي إيراني كبير على إسرائيل في الأول من أكتوبر تم خلاله إطلاق حوالي 200 صاروخ اعترضت غالبيتها.

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