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أول تعليق من مصر على الضربة الإسرائيلية لإيران

12:58 م السبت 26 أكتوبر 2024

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

أدانت مصر كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتؤدي إلى تأجيج الأوضاع بالشرق الأوسط.

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، "جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ حالة التصعيد الخطيرة والمتسارعة بالشرق الأوسط والتي كان أخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح اليوم، وتدين كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم وإذكاء حالة الاحتقان واحتدام الصراع بالمنطقة.

وتحذر مصر من مخاطر التصعيد الراهنة التي قد تؤدي سواء عن عمد أو نتيجة لحسابات خاطئة لانزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وتشدد مصر على موقفها الداعي لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في إطار صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الأسرى، باعتبارها السبيل الوحيد لخفض التصعيد والأساس الذي سيؤدى إلى إقرار التهدئة المطلوبة في هذا الظرف الحرج بالإقليم.

كما تجدد مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وضرورة احترام السيادة اللبنانية على كافة أراضيه.

وتعيد جمهورية مصر العربية مطالبتها بضرورة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدم المساس بسيادة الدول واحترام وحدة وسلامة أراضيها.

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وزارة الخارجية المصرية إسرائيل إيران
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